برشلونة يكشف طبيعة إصابة جوردي ألبا

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام سلافيا براج، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الكامب نو» ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وخلال أحداث الشوط الأول وتحديدًا الدقيقة 40 مسك جوردي ألبا الجزء الخلفي من ساقه اليسرى، مؤكدًا أنه لم يكن في حالة جيدة، وبعد عدة دقائق في كرة هجمة للنادي التشيكي، لم يتمكن ألبا من الركض، وحينها أدرك أنه تعرض لإصابة ولن يستطيع استكمال المباراة.
وبين شوطي المباراة، قرر إرنستو فالفيردي، مدرب النادي الكتالوني نزول سيرجي روبيرتو، بدلًا من ألبا.
وفي هذا الصدد، نشر البلوجرانا، بيانًا رسميًا ليكشف عن حالة جوردي ألبا، قائلاً: «خرج لاعبنا ألبا من المباراة بعد تعرضه لآلام في أوتار الركبة اليسرى»، مشيرًا إلى أنها نفس الإصابة التي تعرض لها ألبا في مباراة بوروسيا دورتموند وغاب بسببها لمدة شهر عن المشاركة مع كتيبة فالفيردي.
وتشير جميع المؤشرات الآن إلى أن جوردي ألبا لن يعود إلا بعد فترة التوقف الدولي القادمة لأن التعافي من هذه الإصابة سيستغرق 3 أسابيع، لا سيما أن ألبا اشتكى في الأيام الأخيرة من شعوره بآلام عضلية.