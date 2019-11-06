برشلونة يكشف طبيعة إصابة جوردي ألبا

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام سلافيا براج، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الكامب نو» ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام سلافيا براج، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الكامب نو» ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام سلافيا براج، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الكامب نو» ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال أحداث الشوط الأول وتحديدًا الدقيقة 40 مسك جوردي ألبا الجزء الخلفي من ساقه اليسرى، مؤكدًا أنه لم يكن في حالة جيدة، وبعد عدة دقائق في كرة هجمة للنادي التشيكي، لم يتمكن ألبا من الركض، وحينها أدرك أنه تعرض لإصابة ولن يستطيع استكمال المباراة.

وخلال أحداث الشوط الأول وتحديدًا الدقيقة 40 مسك جوردي ألبا الجزء الخلفي من ساقه اليسرى، مؤكدًا أنه لم يكن في حالة جيدة، وبعد عدة دقائق في كرة هجمة للنادي التشيكي، لم يتمكن ألبا من الركض، وحينها أدرك أنه تعرض لإصابة ولن يستطيع استكمال المباراة.

وخلال أحداث الشوط الأول وتحديدًا الدقيقة 40 مسك جوردي ألبا الجزء الخلفي من ساقه اليسرى، مؤكدًا أنه لم يكن في حالة جيدة، وبعد عدة دقائق في كرة هجمة للنادي التشيكي، لم يتمكن ألبا من الركض، وحينها أدرك أنه تعرض لإصابة ولن يستطيع استكمال المباراة.