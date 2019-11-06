نقل الممثلة الفرنسية الشهيرة كاثرين دونوف إلى المستشفى في حالة خطيرة

أعلنت مصادر مقربة من الممثلة الفرنسية الشهيرة كاثرين دونوف، والملقبة ب "الأيقونة"، أنه تم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وذكرت شبكة الراديو (آر تي إل) الإخباري الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن الممثلة الفرنسية البالغة من العمر 76 عاما تعاني من مرض، وذلك دون الإفصاح عنه، وأنه تم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة حيث تتطلب حالتها فحوصات دقيقة.

وكانت الممثلة الفرنسية قد باعت في 25 يناير عام 2019 نحو 130 فستانا فريدا ابتكرها المصمم الراحل "إيف سان لوران" لـ"دونوف" التي كانت صديقة مقربة له، وذلك في مزاد بدار "كريستيز" للمزادات العالمية في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث قررت دونوف وهي من محبي الموضة وكثيرا ما تحضر عروض الأزياء في باريس، بيع الفساتين بعد أن باعت منزلا في نورماندي بشمال فرنسا كانت تخزنها فيه لعقود ودون الإفصاح عن الغرض الذي ستستخدم فيه حصيلة البيع.