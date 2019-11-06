فريق طبي هولندي يجري 6 عمليات ناجحة لمرضى القلب بمستشفى قنا الجامعي

نجح فريق طبى هولندى في إجراء 6 عمليات ناجحة لمرضى القلب، وذلك خلال اليوم الثالث لزيارة الوفد الهولندى لمستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.

أكد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الوفد الطبي الهولندي الذي يزور مستشفيات قنا الجامعية في الفترة من 2-11 نوفمبر الجاري يضم 17 خبيراً لإجراء جراحات القلب والقسطرة القلبية، ونجح حتى الآن في إجراء 6 عمليات ناجحة وجميع المرضى بحالة جيدة للغاية ويتماثلون للشفاء داخل المستشفى الجامعي بحرم الجامعة.

وأشاد الغرباوي، بالجهود المبذولة من قبل أعضاء الوفد الهولندي في إطار التعاون المثمر والناجح في ضوء رسالة جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع المحلي، والحرص على توفير جميع الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، لافتاً إلى أن دور الوفود الهولندية لم يعد تقتصر على الدور الطبي، لكنها امتدت إلى الأنشطة الطلابية بعقد ملتقى الثقافة والفنون المصرية الهولندية الذي شهد العام الحالي نسخته الثانية.

وأكد رئيس الجامعة أن المجتمع المحيط أصبح ينتظر وصول الوفود الطبية الهولندية للاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية بدلاً من البحث عنها في محافظات وأحياناً دول أخرى.

وأشارت الدكتورة غادة شاهين استشاري جراحة القلب بهولندا ورئيس الوفد الطبي الهولندي أن الوفد الحالي يضم 17 خبيراً في مجالات جراحة القلب والقسطرة القلبية والتدريب الطبي حيث أنه من المستهدف إجراء نحو 15 عملية جراحة قلب مفتوح خلال فترة عمل الوفد بمستشفيات قنا الجامعية عبر فريق طبي عالي المستوى يضم استشاريين جراحة القلب واستشاريين أمراض القلب والفنيين والتمريض حيث تم مناظرة الحالات واختيار الأكثر تعقيداً.

كما تعقد مجموعة التدريب الطبي 3 ورش عمل، منها ورشة لطلاب كلية الطب بقنا ورشتي عمل بالمستشفيات الجامعية حول أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي.