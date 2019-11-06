نائب موال لبكين يتعرض للطعن أثناء حملته الانتخابية في هونج كونج

تعرض النائب الموالي لبكين، جونيوس هو، للطعن صباح اليوم الأربعاء، في دائرته الانتخابية أثناء حملته لانتخابات المجالس المحلية المقبلة في هونج كونج.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على الإنترنت الهجوم الذي تعرض له النائب في بلدة توين مون، بأقصى شمال البلاد.

ويظهر في المقطع رجل وهو يسلم المشرع باقة من الزهور، ويطلب التقاط صورة معه، ثم أخرج ما يبدو أنه سكين من حقيبته وطعنه في الصدر، كما يمكن رؤية كيف تمكن مجموعة من المارة سريعا من شل حركة الرجل.

وأدان متحدث باسم الحكومة الهجوم في بيان صدر في وقت لاحق اليوم، مؤكدا أنه تم اعتقال مشتبه به وأنه سيتم إجراء تحقيق "شامل".

وقال المشرع للصحفيين، وهو محمول فوق نقالة، إن الجرح "سطحي".

يشار إلى أن جونيوس شخصية مثيرة للجدل في هونج كونج، وقد أثار انتقادات واسعة النطاق بعدما شوهد وهو يصافح مجموعات من الرجال كان يرتدون القمصان البيضاء، يزعم أن لهم صلة بجماعات الجريمة المنظمة.

وظهر هؤلاء الرجال في مقطع فيديو في وقت لاحق وهم يهاجمون المتظاهرين والركاب في محطة "يوين لونج إم.تي.آر" في 21 يوليو، مما أسفر عن 45 إصابة.

ونفى النائب وجود أي علاقة له بجماعات الجريمة المنظمة أو الرجال الذين ظهروا في مقطع الفيديو.

ويأتي الهجوم على جونيوس، في الوقت الذي تتواصل فيه الاضطرابات السياسية والاحتجاجات في هونج كونج، وهي مستعمرة بريطانية سابقة تحولت إلى منطقة صينية تخضع لحكم شبه ذاتي.

ويعد جونيوس هو أول مشرع موال لبكين، يشن حملة انتخابية في إطار الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية، الذي يتم استهدافه، وكان يتم في السباق استهداف المرشحين والشخصيات المؤيدة للديمقراطية.