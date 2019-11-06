اليونان تؤكد تزايد أعداد المهاجرين الواصلين إليها بحرا وبرا

أكدت السلطات اليونانية، أمس الثلاثاء، تزايد أعداد المهاجرين القادمين إليها من تركيا بحرا وبرا.

وخلال ساعات الصباح فقط، تم اعتراض 118 شخصا أو وصلوا على متن قوارب إلى مدينة ألكساندروبولي بالبر الرئيسي وجزيرتي ساموس وفارماكونيسي.

ووفقا لبيانات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 42010 أشخاص وصلوا عبر بحر إيجه منذ بداية العام وحتى 20 أكتوبر الجاري.

وبهذا يكون عدد القادمين بحرا هو الأكبر، وبفارق كبير، منذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بهدف إغلاق طريق البلقان أمام الهجرة في مارس من عام 2016.

وبلغ عدد الواصلين بحرا لليونان 32494 في 2018 و29718 في 2017 .

ووفقا للاتفاق بين بروكسل وأنقرة، فإنه يتم إبقاء القادمين إلى اليونان بجزر يونانية لحين منحهم اللجوء أو إعادتهم لتركيا.

إلا أن عدد الوافدين تجاوز بكثير القدرة على التعامل مع ملفاتهم حتى قبل ارتفاع التدفق بصورة أكبر منذ أبريل، ما أدى إلى زيادة عدد سكان هذه الجزر بأكثر من الضعف على مدار الأشهر الستة الماضية.

وبدأت الحكومة بالفعل نقل بعض الأشخاص إلى البر الرئيسي من أجل السيطرة على الوضع. وكان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن في البداية أنه سيتم نقل عشرة آلاف شخاص، ولكن لاحقا تم إعلان أنه سيتم نقل 20 ألفا.