مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء الموافق 6/11/2019 العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة ريال مدريد أمام جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ أمام أوليمبياكوس – الساعة 19:55 – BeIN Sports 5HD
لوكوموتيف موسكو أمام يوفنتوس – الساعة 19:55 – BeIN Sports 1HD
باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج – الساعة 22:00 – BeIN Sports 3HD
ريال مدريد أمام جالطة سراي – الساعة 22:00 – BeIN Sports 1HD
سرفينا زفيزدا أمام توتنهام – الساعة 22:00 – BeIN Sports 4HD
باير ليفركوزن أمام أتليتكو مدريد – الساعة 22:00 – BeIN Sports 5HD
أتلانتا أمام مانشستر سيتي – الساعة 22:00 – BeIN Sports 2HD
دينامو زغرب أمام شاختار دونيتسك – الساعة 22:00