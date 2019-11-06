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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

محمد الهادي
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 11:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 11:37 ص

تقام اليوم الأربعاء الموافق 6/11/2019 العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة ريال مدريد أمام جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ أمام أوليمبياكوس – الساعة 19:55 – BeIN Sports 5HD

لوكوموتيف موسكو أمام يوفنتوس – الساعة 19:55 – BeIN Sports 1HD

باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج – الساعة 22:00 – BeIN Sports 3HD

ريال مدريد أمام جالطة سراي – الساعة 22:00 – BeIN Sports 1HD

سرفينا زفيزدا أمام توتنهام – الساعة 22:00 – BeIN Sports 4HD

باير ليفركوزن أمام أتليتكو مدريد – الساعة 22:00 – BeIN Sports 5HD

أتلانتا أمام مانشستر سيتي – الساعة 22:00 – BeIN Sports 2HD

دينامو زغرب أمام شاختار دونيتسك – الساعة 22:00


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