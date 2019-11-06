كشف التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي، حقيقة رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، والعروض التي تلقاها مؤخرا من جانب أندية أوروبية وخليجية للخروج من ملعب التتش.

وقال اللاعب التونسي في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، اليوم الأربعاء، إنه تلقى العديد من العروض أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه مُرتبط بعقد مع الأهلي وأنه يحترم هذا العقد ويقدره تماماً، مؤكدا أن النادي رفض رحيله أكثر من مرة وأنه يحترم هذا القرار ووافق على البقاء.

‎وأوضح معلول: "تلقيت عرضاً رسميا من أحد أندية الدوري الفرنسي وأبدت إدارة الأهلي مرونة وقتها في الموافقة على رحيلي، لكن الجهاز الفني رفض خروجي في ذلك الوقت، لذلك قررت البقاء وشعرت بالسعادة وقتها لطريقة تعامل الأهلي الاحترافية معي.

وأكد الظهير الأيسر التونسي: "اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب، أشعر بتقدير ودعم الجميع لي في النادي ولا يمكن أن أرفض طلب الجهاز الفني ببقائي، وأعتبر ذلك تقديراً لمكانتي وأهميتي في الفريق، وأؤكد أنني لن أرحل عن الأهلي إلا عبر الباب الكبير وبالطرق الشرعية، خاصة أن عقدي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة".

وشدد معلول على أنه لم يغضب عندما رفض الأهلي رحيله أكثر من مرة، لافتا إلى سعادته بتواجده في القلعة الحمراء، حيث وصف الفريق الأحمر بأنه «نادً أوربي على أرض إفريقية».

وواصل قائد منتخب تونس: "هناك أمور كثيرة تجعلك سعيداً بالبقاء واللعب في هذا النادي العريق، كثيراً ما تحدثت مع زملائي في منتخب تونس عن تجارب كل لاعب مع ناديه، والجميع هناك يعرف حجم الأهلي ومكانته جيدا، حتى زملائي المحترفين في أوربا يعرفون أيضاً قيمة النادي وهذا أمر يدعوني للفخر خلال تواجدي في منتخب بلادي".

وانتقل التونسي للحديث عن تجربة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق، حيث قال: "أرى أن التجربة جيدة للغاية حتى الآن وهذا ما تؤكده النتائج والعروض القوية التي قدمها الفريق معه، خصوصا أنه جاء بفكر جديد يحاول تنفيذه معنا ولديه رغبة في النجاح وتحقيق بطولات وصناعة مجد شخصي له في مصر وإفريقيا من خلال الأهلي، وهذا الهدف يتناسب مع طموحاتنا كلاعبين لأننا نسعى لتحقيق كل البطولات المحلية والقارية التي نشارك فيها".

وأكمل: "تدربت مع مدربين كثريين في الأهلي، منهم كارتيرون صاحب المدرسة الفرنسية التي سبق وتعاملت معها حينما كنت لاعباً في الصفاقسي التونسي، كما أن لاسارتي يمثل المدرسة الأوروجوانية التي تتميز بطابع خاص في اللعب ونفس الأمر بالنسبة للسويسري فايلر الذي يحمل أفكار وخطط جديدة نرغب كلاعبين في تحقيقها وتنفيذها".

وعن مجموعة الأهلي في دور المجموعات الإفريقي، قال معلول: "الأندية الإفريقية أصبحت مستوياتها مُتقاربا للغاية ولم تعد هناك فوراق واضحة بين ناد وأخر، خصوصا في دور المجموعات، وهذا التقارب يفرض علينا الحذر واحترام جميع المنافسين وهذا ما نُركّز عليه".

وأكد معلول: "جاهزون لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات، هو فريق كبير وكثيراً ما لعبت ضده حينما كنت لاعباً في صفوف الصفاقسي".

وتطرق معلول للحديث عن نهائي البطولة عام 2018، حيث قال: "لا أظن أن الجميع ينسى ما حدث، تناقلت الصحافة والفضائيات والسوشيال ميديا أحداث هذه المباراة، فالاهلي خسر النهائي أمام الترجي لأسباب كروية وأخرى غير كروية، من بينها الهدف الذي سكن شباك الفريق مع نهاية الشوط الأول وعدم ظهور اللاعبين بمستواهم في الشوط الثاني، بالإضافة إلى الأحداث الأخرى التي صاحبت اللقاء".

واستطرد معلول: "أستوعبنا الدرس جيداً وتعلمّناه من نهائي الترجي، لن نسمح بتكراره في مباراة النجم الساحلي وسنكون جاهزين بأفضل حال في لقاء 29 نوفمبر الجاري أمام النجم، جميع لاعبي الفريق يتحدثون بشكل مُستمر عن هدف واحد وهو ضرورة استعادة البطولة الإفريقية".

وفي نهاية تصريحاته وجه معلول رسالة إلى جمهور الأهلي، قال فيها: "أنتم السند والداعم الأهم لنا، نبذل ما في وسعنا من أجل إسعادكم.. واتمنى أن تكونوا دائماً في ظهر أي لاعب حتى وإن لم يكن موفقا في مباراة أو اثنين، لأن الجميع داخل الفريق لا يبخل بأي جهد من تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات".