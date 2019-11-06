قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجوال بالكامل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، برفع حظر التجوال بالكامل من العاصمة العراقية بغداد بعد الالتماس والتعاون بين القوات الأمنية والمواطنين.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، في نبأ عاجل لها دون ذكر المزيد من التفاصيل.