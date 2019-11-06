 قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجوال بالكامل - بوابة الشروق
الأربعاء 6 نوفمبر 2019 10:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجوال بالكامل

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9:43 ص

أمر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الأربعاء، برفع حظر التجوال بالكامل من العاصمة العراقية بغداد بعد الالتماس والتعاون بين القوات الأمنية والمواطنين.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، في نبأ عاجل لها دون ذكر المزيد من التفاصيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك