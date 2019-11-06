رونالدو «الظاهرة» لا يستبعد شراء ناد في البرتغال

كشف رونالدو نازاريو، نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق ورئيس نادي بلد الوليد حاليا، أنه لا يزال يبحث عن ناد كرة قدم في البرتغال لشرائه.

وقال (الظاهرة) البرازيلي «أتيت قبل عامين إلى مدريد وكنت أبحث عن فريق لشرائه. كان دوري القسم الثاني باهظ الثمن بالنسبة لي. لذا فكرت في البرتغال ولا زلت أبحث».

وأضاف «حين كنت اتحدث عبر التلفاز في مونديال روسيا، هاتفني المحامي الخاص بي ليبلغني بعرض من بلد الوليد»، وذلك الثلاثاء من لشبونة خلال قمة (ويب ساميت) حيث تلقى جائزة (الابتكار في الرياضة).

واعترف نجم الريال والبرسا السابق أنه «سعيد» تمامًا بمشروعه مع بلد الوليد، رغم أنه يعاني «كثيرا في عطلات نهاية الأسبوع بشكل لم يعتده» حتى حين كان لا يزال لاعبا.

ويحتل فريق ريال بلد الوليد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 17 نقطة، من 12 جولة خاضهم هذا الموسم في الليجا، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وخسر في 3 آخرين.

وتمكن بلد الوليد من تسجيل 14 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهما حتى الآن.

بلد الوليد يتساوى في النقاط مع ليفانتي وفالنسيا وأتلتيك بلباو.

رونالدو دي ليما معروف أيضًا، بلقب «الظاهرة» وهو لاعب كرة قدم برازيلي سابق اعتزل لعب كرة القدم في فبراير عام 2011.

ويُعتبر أفضل مهاجمي كرة القدم عبر التاريخ حسب وصف الكثيرين، كما يُصنّف أنه أحد أفضل من لعب كرة القدم على الإطلاق، وتميّز بالسرعة والمهارة العالية وبالبراعة في الإنهاء أمام المرمى.