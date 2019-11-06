المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية يبحث في موسكو نزع السلاح النووي لبيونج يانج

أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا، اليوم الأربعاء، أن مبعوث الخارجية الأمريكية إلى كوريا الشمالية مارك لامبرت، اتجه إلى موسكو في زيارة عمل تدوم من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى كوريا الشمالية مارك لامبرت، يقوم بزيارة عمل إلى موسكو في 6 إلى 9 نوفمبر، وسيجري لقاءات مع المسؤولين الروس سيناقش في إطارها التفاعل الروسي- الأمريكي للتوصل إلى نزع سلاح كوريا الشمالية النووي النهائي والقابل للتحقق".

وأضافت السفارة أن لامبرت سيلتقي أيضاً مع الخبراء في هذا المجال وسيزور مؤتمر موسكو حول عدم انتشار السلاح النووي.

الجدير بالذكر أن مؤتمر موسكو لعدم الانتشار هو منصة نقاش دولية يتم تنظيمها في موسكو منذ عام 2010.. وفي هذا العام سيجري المؤتمر في الفترة ما بين 7 إلى 9 نوفمبر، ومن المرتقب مشاركة أكثر من 250 خبيرًا من 40 دولة.