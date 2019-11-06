رئيسا فرنسا والصين يتعهدان بدعم التعددية والتجارة الحرة

تعهدت الصين وفرنسا بدعم التعددية والتجارة الحرة وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للصين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن الرئيس الصيني، شي جين بينج، القول لدى لقائه بماكرون اليوم في بكين "يمكننا معا أن نرسل رسالة قوية للعالم من أجل دعم التعددية والتجارة الحرة بحزم وبناء اقتصاد عالمي مفتوح".

ومن المقرر أن يجرى ماكرون مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، كما سيحضر عشاء عمل مع الرئيس الصيني، في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف الرئيس الصيني أنه على استعداد للعمل مع ماكرون لتعزيز شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وفرنسا من أجل أن ترتقي لمستوى اعلى.

وكان ماكرون قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الصين والاتحاد الأوروبي سوف يوقعان اتفاقية لحماية المنتجات التي لها أصل جغرافي محدد من أجل منع تقليد السلع والغش التجارى .

وأضاف ماكرون أنه سوف يتم توقيع الاتفاقية في بكين اليوم الأربعاء، ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للصين، كما أن السوق الصيني يعد ثاني اكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماكرون للرئيس الصيني "أعلم مدى التزامك نحو الاتحاد الأوروبي، وعلينا أن نبنى علاقة مستقرة بشأن المسائل الرئيسية في العالم الذي يتزايد اضطرابه".

واتفقتا الصين وفرنسا على تعزيز التعاون بشأن التغير المناخي والحفاظ على اتفاقية باريس بشأن المناخ.