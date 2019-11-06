الصحة للمعترضين على نظام التكليف الجديد للأطباء: الإنسان بوجه عام يخاف ما لا يعرفه

علقت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والتكليف والتنمية المستدامة بوزارة الصحة، على اعتراض البعض على النظام الجديد الذي أطلقته وزيرة الصحة لتكليف الأطباء تحت مسمى «طبيب مكلف متدرب للزمالة المصرية»، قائلة: «أي نظام جديد يحمل نوعًا من المقاومة للتغيير، الإنسان بوجه عام يخاف ما لا يعرفه».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة على استعداد لشرح النظام الجديد ومزاياه لكافة الأشخاص، مردفة: «أكيد محدش هيزعل إننا بنعلم الدكاترة وبندربهم، ومفيش دكتور هيزعل إنه هياخد تخصصه من أول يوم وهيبدأ مساره الوظيفي بدري ومش هيتعطل، بالعكس كلها مزايا».

وعن اعتراض نقابة الأطباء، أشارت إلى أن وزير الصحة والسكان، هالة زايد، أعلنت بالمؤتمر الصحفي، أنها تواصلت مع نقيب الأطباء، الدكتور حسين خيري، قبل الإعلان، لافتة إلى أن الاعتراضات الحالية تشير إلى عدم معرفتهم أو فهمهم للنظام الجديد.

وأوضحت أن كافة القواعد الخاصة بالنظام الجديد معلنة على موقع التكليف بشكل مبسط وواضح لأي شخص سيقوم بالاطلاع عليها، متابعة: «إحنا موجودين، والأطباء مرحبين جدًا لكن نسبة قليلة هي اللي خايفة من التغيير، ومكاتبنا مفتوحة ليهم وهنفهمهم وهنطمنهم وكده أحسن لهم».

ولفتت إلى أن النظام الجديد يعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030 بتغطية الخدمات الطبية وجودتها، بقبول كافة الأطباء المكلفين ببرنامج الزمالة المصرية.