«التنمية المحلية» تبحث مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية دعم مجهودات الحكومة

• «كيسوب» يوجه الدعوة لوزارة التنمية المحلية لحضور المنتدى الحضري بأبوظبي





بحث وزير التنمية المحلية، مع وفد من الجهات المانحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برئاسة فيكتور كيسوب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آفاق التعاون المختلفة وتعزيز دعم مجهودات الحكومة من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو تنمية حضرية مستدامة.

وأشاد الوزير، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء، بالتعاون الناجح الذي تم بين الوزارة والبرنامج لإقامة مؤتمر الحكومات والمدن الإفريقية بالقاهرة في يونيو 2019، والذي خرج بعدد كبير من التوصيات المهمة بالتعاون مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين الجانبين فيما يخص منظومة التدريب والتأهيل الخاصة بالعاملين بالإدارة المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأشار الوزير إلى أنه جاري التنسيق لاستضافة مجموعة من الكوادر المحلية الإفريقية بالقاهرة لتدريبهم في مركز سقارة على عدد من الموضوعات الخاصة بالعمل المحلي، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019.

وأضاف أنه سيتم تدريب الكوادر الإفريقية على موضوعات الخطط الاستثمارية والنخطيط المحلي واللامركزية وعدد من الملفات الأخرى المرتبطة بالمحليات، مؤكدا أن القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها خلال الفترة الرئاسية الثانية بناء الإنسان المصري والاهتمام بملفات الصحة والتعليم.

ولفت الوزير إلى اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتوفير المنح التدريبية بالخارج، لافتاً إلى التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتوفير برامج تدريبية لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر المحلية بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد بدور مكتب البرنامج بالقاهرة في دعم وتحسين التنمية الحضرية والخدمات وبعض مشروعات النقل بالقاهرة والجيزة، بالإضافة لدعم شبكات المياه والصرف الصحي.

كما استعرض الوزير عددا من الملفات ومشروعات التعاون التي تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية، ويمكن أن تشهد تعاونا بين الجانبين منها تنمية مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء ودعم البنية التحتية وجودة الحياة بما يعود بالفائدة على قطاع السياحة في مصر.

كما تم الإشارة إلى اهتمام الوزارة بمشروع دعم التنمية المحلية وتقليل الفجوات بين المدن والمناطق الريفية والحضرية لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد فيكتور كيسوب أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعمل على دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التحضر المستدام القادر على دفع التنمية وتحسين الظروف المعيشية للجميع، مشيرا إلى أهمية الشراكات وتظافر الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل حضري أفضل للجميع.

وأشاد مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أنه زارها مع الوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذا المشروع لمصر خلال السنوات القادمة.

كما وجه كيسوب الدعوة إلى الوزير للمشاركة في الفعاليات المختلفة للدورة الـ10 من المنتدى الحضري العالمي المقام في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 8-13 فبراير 2020، والتأكيد على أهمية تواجد وزارة التنمية المحلية في هذا الحدث من أجل تبادل الخبرات، مع التأكيد على ضرورة استمرار هذا التعاون الناجح من خلال مشروعات أخرى مستقبلية.

وأكد الوفد على أهمية دور الوزارة باعتبارها العمود الفقري للوزارت التي تقوم بمشروعات مختلفة في المحافظات المصرية والتي تؤثر على حياة المواطنين سواء فيما يخص مشروعات الطرق والمدارس والنقل والبيئة والبينة التحتية بما يدعم المدن المصرية الشاملة لتلبية احتياجات كل المواطنين وخاصة المرأة والمساعدة في تمكينها.

وردا على استفسارات الوفد الأممي، أكد وزير التنمية المحلية على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياً، مضيفا أن عدد السيدات في مجلس النواب لا يقل عن 25%، كما أن نسبة تمثيل المرأة في قانون المحليات الجديد بعد إجراء الانتخابات المحلية ستكون حوالي 25% أيضا.

وأكد الوزير أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تضم 8 وزراء، بالإضافة إلى نائبات المحافظين، متابعا أن الوزارة اهتمت بتمكين المرأة على مستوى الوزارة والمحافظات، حيث تبلغ نسبة أكثر من 40%، كما أن الوزارة تهتم بخلق فرص عمل للسيدات بالقرى والمدن لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالات النسيج والحرير.

وأضاف الوزير أن الحكومة تهتم خلال الفترة الحالية بمواجهة مشكلة التلوث بالقاهرة والمحافظات بسبب حرق قش الأرز والانبعاثات الخطرة من وسائل النقل والتي تستخدم السولار والبنزين.