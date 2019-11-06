 عضوة بمجلس السيادة: نرحب بمساهمة السودانيين بالخارج في بناء الوطن - بوابة الشروق
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عضوة بمجلس السيادة: نرحب بمساهمة السودانيين بالخارج في بناء الوطن

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9:19 م

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عائشة موسى، ترحيبها بجهود كل السودانيين العاملين بالخارج، من أجل بناء الوطن، واستعداد الدولة لتذليل كل العقبات للاستفادة من مساهماتهم في عملية البناء.

والتقت موسى اليوم الأربعاء، الجراح السوداني في كندا خالد المنان، الذي قدم شرحا حول جهود الأطباء السودانيين في كندا، ولدى منظمة "هلث بارتنس انترناشونال"، المسموح لها بإرسال الأدوية للدول النامية من أجل توفير الدواء لرفع المعاناة عن المواطنين.

ونقل بيان لمجلس السيادة الانتقالي، عن المنان قوله إن موسى أشادت، خلال اللقاء، بجهود كل أبناء السودان العاملين بالخارج، مؤكدة أن أبواب المشاركة في بناء الوطن مفتوحة للجميع.

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