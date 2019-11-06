مران مفتوح للمنتخب الأوليمبي غدا

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حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب السابعة مساء غد الخميس موعدًا لمرانه الأخير على ستاد بترو سبورت استعدادا لمواجهة مالي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر اعتبارا من الجمعة المقبل وحتي 22 نوفمبر الجاري، و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتقرر أن يكون المران مفتوحا لكل وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ورمضان صبحي قائد الفريق مؤتمرًا صحفيا بستاد القاهرة في الواحدة والنصف ظهرا وينظم المؤتمر بمعرفة الكاف.