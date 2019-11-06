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بدء جلسات عزل ترامب بمجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 7:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 7:55 م

يفتتح الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، المرحلة العلنية من التحقيق بشأن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتقصير الأسبوع المقبل، مع الاستماع إلى بعض الشهود البارزين الذين أوضحوا ضغط الرئيس على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد منافس سياسي.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن جلسات الاستماع العلنية ستبدأ في 13 نوفمبر الحالي مع وليام تايلور، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين الحاليين في أوكرانيا، والذي وصف الشروط التي حددها ترامب وشركاؤه للرئيس الأوكراني الجديد لتلقي المساعدات العسكرية وعقد اجتماع بالبيت الأبيض.

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