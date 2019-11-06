رئيس مجلس الشورى البحريني يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع البرلمانات المختلفة

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح أهمية تعزيز روابط الصداقة والتعاون مع البرلمانات والمجالس التشريعية بالدول الصديقة، والسعي لتبادل الخبرات والاطلاع على تجاربها وإنجازاتها بما يدفع بمسيرة العمل الديمقراطي نحو آفاق أرحب، مبينًا أن تطوير العلاقات البرلمانية من شأنه أن يخدم القضايا العربية والإسلامية، كما يبرز الدور الذي تضطلع به المملكة بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقائه عضو مجلس الشيوخ الباكستاني ديلاوارخان، حيث أشاد بالمستوى العالي الذي بلغته العلاقات البحرينية الباكستانية في مختلف المجالات، مؤكداً ما تسهم به هذه الزيارات المتبادلة من تعزيز لأطر التعاون والتواصل بين المجالس التشريعية في كلا البلدين، بما يسهم في توطيد التنسيق على مستوى المؤتمرات والتجمعات الإقليمية والدولية.