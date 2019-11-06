النيابة العامة في تونس تصدر قرارا بإيقاف مدير قناة الحوار التونسي لشبهة غسيل أموال

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أوقفت النيابة العامة في تونس، مساء الثلاثاء، مدير قناة الحوار التونسي الخاصة بشبهة غسيل أموال في قضية ترتبط بصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سفيان السليطي إن النيابة أذنت بإيقاف مدير القناة سامي الفهري ووكيل شركة "كاكتوس برود" المنتجة للبرامج والمصادرة من قبل الدولة.

كما أذنت بإيقاف المتصرفة القضائية المكلفة بإدارة الشركة منذ قرار مصادرتها إبان ثورة 2011 وسقوط حكم الرئيس الراحل.

وكان التلفزيون الرسمي التونسي تقدم بقضية ضد شركة "كاكتوس" التي كان يملكها صهر الرئيس الراحل، بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد وهو شريك سامي الفهري، لاتهامها بفساد مالي واستغلال تجهيزات المؤسسة العمومية ما ألحق بها أضرارا مالية جسيمة.

وعلى مدى سنوات قبل الثورة احتكرت "كاكتوس" إنتاج برامج الترفيه للتلفزيون التونسي الرسمي مستفيدة من عائدات الإعلانات.

وقال السليطي: "سيخضع الموقوفون (الثلاثة) للتحقيق لمدة خمسة أيام لوجود شبهة جرائم غسيل أموال ومخالفة القوانين".

وكان القضاء أصدر قبل أسبوع قرارا بمنع السفر عن سامي الفهري. كما أصدر بطاقات جلب دولية بحق بلحسن الطرابلسي.