عقوبة الاتحاد الألماني تحرم بواتينج من المشاركة في كلاسيكو البوندسليجا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إيقاف مدافع جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ لمباراتين، وذلك بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة التاسعة من عمر مباراة البافاري ضد آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا يوم السبت الماضي.

ونتيجة لذلك، سيغيب المدافع الألماني عن صفوف البايرن في مباراته القادمة في أليانز أرينا ضد بروسيا دورتموند يوم السبت القادم وزيارة عملاق بافاريا لملعب فورتونا دوسلدورف بعد التوقف الدولي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

يُذكر أن بايرن ميونخ كان قد خسر بخمسة أهداف لهدف أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة التاسعة من الدوري الألماني وهي النتيجة التي أطاحت بالمدرب الكرواتي للبايرن، نيكو كوفاتش من منصبه.