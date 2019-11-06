مسؤول يمني: الاتفاقيات تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تتبعها عزيمة التنفيذ

أكد عبدالله العليمي، مدير مكتب الرئاسة اليمنية، مساء أمس الثلاثاء، أن الاتفاقيات تبقى مجرد حبر على ورق مالم تتبعها عزيمة قوية وإرادة شجاعة في تنفيذها من أجل مصلحة الوطن. ، في إشارة إلى اتفاق الرياض الذي وقع اليوم الثلاثاء في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال العليمي في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "عزمنا كبير على تنفيذ الاتفاق، وثقتنا بعزم المملكة العربية السعودية وحرصها على ذلك والحفاظ على الدولة وتعزيز سلطاتها ومؤسساتها تفوق ثقتنا بأي نصوص".

وأضاف أن "الجهود المخلصة والجادة والكبيرة التي بذلتها قيادة المملكة تلاقت مع الروح المسؤولة والأبوية والمتسامحة لدى رئيس الجمهورية وجميعها انحازت لصالح اليمنيين في إنجاز اتفاق الرياض الذي يفتح الطريق لوحدة الصف والموقف".

وأوضح العليمي، أن اتفاق الرياض "يشكل بداية صحيحة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والمساهمة في بناء اليمن الاتحادي الذي يشكل حلماً وأملاً وتطلعاً لدى كل اليمنيين".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن لدى الشعب اليمني تجارب غير ناجحة في تنفيذ الاتفاقات، "وفي الوقت ذاته لدى الشعب اليمني آمال كبيرة على قدرة المملكة وعزمها على التنفيذ بما يخدم المصلحة المشتركة ويؤسس لدولة واحدة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية تستوعب كل أبنائها".

وتم توقيع الاتفاق في الرياض بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إضافة إلى مسؤولين يمنيين وإقليميين.