مدير الشرطة الأردنية: إسعاف 6 مصابين تعرضوا للطعن بجرش

أكد مدير الشرطة الأردنية العميد وحيد النوافلة، أنه يتم حاليا متابعة حالة المصابين الـ6 ( ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية ورجل أمن، دليل سياحي) الذين تعرضوا لعملية طعن، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الحالات الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلي مستشفى المدينة الطبية بعمان.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر والسفير المكسيكي، ومدير شرطة إقليم الشمال، ومدير مستشفى جرش الحكومي ومحافظ جرش أشرفوا على علاج المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي.

وكانت الشرطة الأردنية اعتقلت اليوم شخصا اعتدى على عدد من السياح ودليل سياحي ورجل أمن عام في محافظة جرش شمال غرب البلاد، ويجرى التحقيق معه الآن.