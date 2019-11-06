البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة بإبرام اتفاق تجاري مع لندن

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا، بعد تشكيك الرئيس دونالد ترامب بإمكانية التوصل إلي مثل هذا الاتفاق.

وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن "الولايات المتحدة وبريطانيا ملتزمتان بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة ثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن شروط اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي تشير إلى أنه في ظل اعتبارات معينة لا يمكن إقامة تبادل تجاري مع الولايات المتحدة.

وتهدد تصريحات ترامب بإلحاق الضرر بجونسون في بداية حملته الانتخابية، لما لها من تداعيات هائلة على مكانة بريطانيا المستقبلية في أوروبا وبقية العالم.