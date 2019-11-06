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تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة برئاسة وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريرا للعرض على المجلس بشأن بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء (9 أكتوبر الماضي) عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل".

وكان مجلس النواب قرر تشكيل اللجنة في جلسته العامة - يوم الأربعاء (10 أكتوبر الماضي) - برئاسة محمود الشريف وعضوية رؤساء اللجان النوعية للمجلس.