ميركل: الائتلاف الحاكم قادر على العمل وراغب فيه

قيمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائبها أولاف شولتس أداء الائتلاف الحاكم في ألمانيا عقب مرور نصف الفترة التشريعية على نحو إيجابي.

وقالت ميركل، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، خلال تسلمها التقرير السنوي لـ"حكماء الاقتصاد" في ديوان المستشارية ببرلين إنه من بين 300 إجراء كبير خطط له الائتلاف الحاكم تم تحقيق أو تمهيد الطريق لثلثي هذه الإجراءات، وأضافت: "هذا يدل على أننا قادرون على العمل وراغبون فيه".

وقال شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن هناك خطوات تقدم كبيرة أحرزها الائتلاف الحاكم في مجال الضمان الاجتماعي وسياسة الأسرة والإسكان والإيجار.

وأضاف شولتس، الذي يشغل منصب وزير المالية الألماني: "لكن لا تزال هناك أمور يتعين القيام بها"، مشيرا بذلك إلى إلغاء تحديد مدد عقود العمل غير المبررة.

ولم يتطرق شولتس أو ميركل إلى خلاف الائتلاف حول المعاشات الأساسية.

وقالت ميركل إن الائتلاف الحاكم يستثمر في المستقبل، مشيرة إلى دعم الأسر وحزمة إجراءات بناء المساكن.

كما تحدثت ميركل عن تحديات مثل حماية المناخ والتغيرات في مجال النقل والتحول الرقمي والتحولات في سوق العمل.