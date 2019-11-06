تقرير: تدهور ثقة الشركات الصناعية الصغيرة في بريطانيا

أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعة البريطاني، اليوم الأربعاء، تراجع مشاعر تفاؤل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا بأسرع وتيرة لها منذ منتصف 2016.

وبحسب مسح اتجاهات الشركات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا، تراجع مؤشر ثقة هذه الشركات خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى سالب 32 نقطة وهو أكبر تراجع للمؤشر منذ يوليو 2016.

وفي الوقت نفسه، استقر المؤشر الفرعي لناتج هذه الشركات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسجل مؤشر إجمالي الطلبيات الجديدة تراجعا طفيفا نتيجة استمرار التراجع في كل من الطلب المحلي وطلبات التصدير.

وقال ألبش باليجا، كبير خبراء الاقتصاد في اتحاد الصناعة البريطاني، إن "الشركات محاصرة بين عاصفة الغموض القوية بشأن مصير قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي"، إلى جانب تراجع ناتج الشركات والطلبيات الجديدة والتوظيف، وهو ما يحد من خطط الاستثمار على نطاق واسع.