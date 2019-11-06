 المنتخب الفلسطيني يستدعي مهاجم المصري استعدادا لمواجهتي اليمن وأوزبكستان - بوابة الشروق
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المنتخب الفلسطيني يستدعي مهاجم المصري استعدادا لمواجهتي اليمن وأوزبكستان

بورسعيد - إيهاب أبو المعاطي
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 8:32 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 8:32 ص
أعلن الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق المقام بالعاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادًا لمباراتيه بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا، واللتين تجمعاه بمنتخبي اليمن وأوزبكستان، والمقرر إقامتهما في العاصمة البحرينية المنامة والعاصمة الأوزبكية طشقند يومي الخامس عشر والتاسع عشر من نوفمبر الجاري على الترتيب.
 
وتضم قائمة المنتخب الملقب بالفدائيين ثمانية وعشرين لاعبًا يتقدمهم “البرج” محمود وادي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للمنتخب الفلسطيني خلال مواسمه الأخيرة.

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