الشرطة التايلاندية: مقتل وإصابة 20 من الضباط المتطوعين في إطلاق نار جنوب البلاد

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الأربعاء مقتل 15 من الضباط المتطوعين وإصابة 5 آخرين بجروح، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار عند نقطة تفتيش جنوب البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش الكولونيل كيتيساك نيونج قوله إن بعض منفذي الهجوم قد أصيبوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن خلال الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، وذلك بناء على الملابس الملطخة بالدماء التي عثر عليها في مكان الواقعة.

وتعمل قوات الأمن المتطوعة في جنوب تايلاند وتتلقى تدريبات على الأسلحة من الجيش ولكن بدون راتب.

من جانبهم، قال مسئولون إن المهاجمين استولوا على أسلحة من نقطة التفتيش التي هاجموها بما في ذلك بندقية من طراز "إم 16".

يذكر أن التمرد الانفصالي في جنوب تايلاند قد أسفر عن مقتل أكثر من 7000 شخص منذ عام 2004 في أقاليم "باتاني" و"ناراثيوات" و"يالا".. ويكون رجال الشرطة والمعلمون وغيرهم من ممثلي الحكومة في كثير من الأحيان هم أهداف للهجمات وأعمال العنف.