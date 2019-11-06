المنتدى القنائي للفكر والثقافة يناقش دور أبناء القرية في تحقيق التنمية

نظم المنتدى القنائى للفكر والثقافة، برئاسة الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، ندوة موسعة بمركز شباب قرية الطويرات بمركز قنا، حول الدور الإيجابي لأبناء القرية في تحقيق التنمية.

وأكد خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ورئيس المنتدى القنائى للفكر والثقافة، على أهمية المشاركة الإيجابية من جانب سكان القرى في تحقيق التنمية داخل تلك القرى، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بإحداث تنمية حقيقية في القرية المصرية، حيث كلف بوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعالة والإيجابية من خلال التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وحتى تتحول إلى قرى منتجة، كما أكد على دور مؤسسات المجتمع المدنى داخل هذه القرى باعتبارها شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الندوة قضايا التنمية الشاملة وبناء الإنسان والانتماء والولاء للأرض والوطن وتكوين الإنسان الإيجابي النافع لنفسه ووطنه وأهمية العمل الجماعي ودور المرأة في بناء الأجيال والتنمية الشاملة، وأكدت الندوة على أن القرية المصرية هي نبع الخير والرخاء، وأوصت بضرورة التحلي بالقيم الأخلاقية والتخلي عن الخلافات والتواكل مع إعلاء قيمة العلم والعمل الجماعي والعمل التطوعي لتحقيق التنمية.

وتحدث خلال الندوة التى أقيمت بمركز شباب الطويرات بمركز قنا، الدكتورة منى شحات مدرس اللغويات بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى والدكتور عبدالناصر خليل مدرس أصول التربية بكلية التربية بجامعة جنوب الوادى وبحضور الدكتور محمد السيد الاستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة جنوب الوادى والدكتور سعيد صادق مدير إدارة نقادة التعليمية وأسامة قدوس العمارى والدكتور أحمد سعد جريو وبهاء محمد حسن ونجلاء باخوم وناهد عبده وهبة روماني أعضاء المنتدى القنائي للفكر والثقافة، وعباس زكي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الطويرات وحشد كبير من أهالي القرية وأعضاء جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بقنا.