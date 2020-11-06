أحمد هيكل: طلاب التعليم الحكومي في مصر شيء يدعو للأمل والفخر

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، إن المدارس الحكومية تخرج طلاب متفوقين، واصفًا خريجيها بالمبدعين.

وأضاف هيكل، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن «الناس يتصورون أن مستوى التعليم في مصر منخفض، لكن هذا غير حقيقي».

وتابع: «أقابل هؤلاء الناس مرة سنويًا، سواء طلبة أو مدرسين، وأرى شيئًا يدعو للأمل والفخر»، مؤكدًا اختلاف الأمر في الحديث عن أرض الواقع.

وضرب المثال بأحد المتفوقين ممن يعيشون في مستويات اجتماعية بسيطة، قائلًا إنه قابل أحد المتفوقين، الذي يعمل والده كعامل مزلقان.