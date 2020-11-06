دراسة ترجح أن متوسط 40% من صيادي العصور الحجرية في الأمريكيتين من النساء

كشفت دراسة حديثة، عن وجود العديد من رفات الصيادين من آلاف السنين العائدة لسيدات فى الأمريكيتين ما يدل على مشاركة المرأة حينها بعملية الصيد عكس ما عرف بأنها كانت تكتفي بالبقاء بالمنزل وطهي الطعام وبالكاد جمع الثمار من الخارج.

ونقلت فرانس برس عن الدراسة التى قام بها فريق من جامعة كاليفورنيا دافوس الأمريكية إنه بعد تحليل بقايا 27 صيادا تم التعرف على جنسهم من بين 429 صيادا اتضح أن 11 منهم سيدات مقابل 16 من الرجال.

وأضافت الدراسة التى شملت رفاة الصيادين بـ107 مواقع دفن مختلفة عائدة لفترات بين 9000 لـ130 ألف سنة قبل الميلاد، إنه بعد عمل تحليل إحصائى لنتيجة اكتشافات جثث الصيادين تبين أن تمثيل المرأة بين صيادين الحيوانات تراوح حينها بين 30 لـ50%.

ويقول راتل هوز مشرف الدراسة إن تلك النتائج تؤكد عدم صحة ما يتعلق بكون الفارق في أدوار المرأة المجتمعية عن أدوار الرجل كان بالفطرة ما يظهر أن تلك الفوارق تم استحداثها مأخرا فقط.

وبدأ الفريق ترجيحاته بخصوص دور المرأة بالصيد بعد اكتشاف لجثة تعود لسيدة صيادة قبل 9000 سنة في موقع بمرتفعات الأنديز بدولة البيرو إذ عثر بجوارها على أداة لقذف الحراب وسكين لتقطيع أحشاء الفرائس الضخمة من أسلاف الألباكا والوعل.

وذكرت الدراسة أن العمر المرجح للصيادة كان نحو 18 عاما ما قد يشير إلى اشتغال الفتيات في طور المراهقة وقتها بالصيد قبل أن يتزوجن ويتفرغن لرعاية المنزل والأبناء.