في الوقت الذي يبحث فيه العالم وتتسارع الجهود حول تطوير لقاح يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهر خطر جديد يهدد تأثير فعالية تلك اللقاحات المستقبلية لمواجهة كوفيد -19.. فما القصة؟

إنه حيوان "المنك"، ( Mink) بالإنجليزية أو (visone) بالإيطالية، هذا الكائن الصغير الذي يشبه "ابن عرس" والسنجاب، و يتغذى على القشريات والزواحف والثدييات الصغيرة، صار هو المصدر الأول للسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، رُصدت حالات إصابة بفيروس كورونا في مزارع المنك شمال الدنمارك، وتزايدت معدل الإصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية، بعد رصد 12 إصابات من السلالة الجديدة بالفيروس في المزارع.

وإزاء هذا الوضع "الخطير" كما وصفه رئيس الوزراء الدنماركي، "ميت فريدريكسن"، قررت الدنمارك إعدام 17 مليوناً من حيوان المنك، لمخاوف انتشار السلالة الجديدة.

الدنمارك..بؤرة جديدة للفيروس؟

وعن هذا يشير معهد المصل الحكومي الدنماركي إلى أن سلالة الفيروس المنتشرة بين المنك والبشر قد تكون قد تحورت بما يكفي لتقويض فعالية اللقاح في المستقبل، مما دفع الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وتقول "كاري مولباك" مديرة معهد المصل الحكومي: "السيناريو الأسوأ هو ظهور جائحة جديد يبدأ من جديد من الدنمارك".

وتقول الدكتورة جوانا سوابي، مديرة الشؤون العامة لجمعية الرفق بالحيوان الدولية: "الدنمارك هي واحدة من أكبر منتجي الفراء على هذا الكوكب ، لذا فقد تم إغلاق جميع مزارع فرو المنك الدنماركية وسط تصاعد عدوى كوفيد – 19.

فيما يقول، "سانجايا سيناناياكي" أخصائي الأمراض المعدية من الجامعة الوطنية الأسترالية، لصحيفة الجاريان، إن الحالات في الدنمارك هي من أولى الحالات التي تظهر انتشار فيروس كورونا من البشر إلى الحيوانات والعودة إلى البشر.

ويرى أخصائي الأمراض المعدية إن الأمر يدعو للقلق "لا سيما مع مزارع المنك والفيروس المتحور، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا يتوطد في مجموعة الحيوانات البرية التي يمكن أن تصبح مستودعًا للعدوى في المستقبل".

ويخشى مسؤولون حكوميون أن تصبح الدنمارك بؤرة لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس، لذلك نشرت الحكومة الدنماركية الشرطة والجيش وقوات الحرس الوطني لتسريع عملية الإعدام، فضلاً عن تنفيذ قيود أكثر صرامة للإغلاق وجهود مكثفة للبحث عن بعض الحيوانات المفقودة، لاحتواء الفيروس في مناطق بشمال الدنمارك.

- الآثار الاقتصادية لإعدام المنك

الدنمارك هي ثاني أكبر منتج لجلود المنك في العالم بعد الصين، لذا فإن إعدام كل ما تبقى من فرو المنك سيكون له آثار ضخمة على صناعة الفراء في العالم، الذي يدخل في الملابس الشتوية الثمينة، كالمعاطف.

وتكثر تربية هذا الحيوان في الدنمارك، فهي أكبر منتج في العالم لفراء المنك ولديها 15 إلى 17 مليون حيوان في حوالي 1100 مزرعة.

وتزاد المخاوف من تراجع صناعة الفراء في العالم، بعد أن أعلنت هولندا - ثالث أكبر منتج لحيوانات المنك - في يونيو الماضي أنها تخطط لتسريع الجدول الزمني لإغلاق تربية حيوان المنك نتيجة انتشار عدوى فيروس كورونا بين حيواناتها.

وكانت هولندا تخطط لإنهاء صناعة "المنك" بحلول عام 2024 ، ولكن من المتوقع الآن إغلاق جميع العمليات بحلول أوائل عام 2021.

هل هناك خطورة على دول أخرى؟

وقبل أسابيع أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، نفوق الكثير من حيوان المنك في ولاية يوتا وويسكونسن ، وميتشيغان، وذلك بنسبة لا تقل عن 50% من داخل المزارع التي تُربى بها، ولا تزال التحقيقات جارية للتأكد من إذا كانت حيوانات المنك تسبب المرض للبشر في الولايات المتحدة أم لا.

وفي هولندا، نُقلت عدوى كورونا لحيوان المنك الهولندي لأول مرة من قبل مزارع، وحددت الحكومة أول حالتين نقلت فيهما العدوى من حيوان المنك إلى البشر، كان ذلك في شهر مايو الماضي، إذ أشارت أبحاث تحدثت عنها صحيفة الجارديان البريطانية بأن الأشخاص المصابين بكوفيد -19 يمكنهم نقل العدوى إلى الحيوانات.

ووجدت دراسة هولندية حديثة "دليلًا قويًا" على إصابة حيوانات المنك بفيروس كورونا، وقال الدكتور سيناياكي إنه في حال استقرار سلالة جديدة من COVID-19 داخل حيوانات المنك في البشر، فهذا يعني أن هناك حاجة لتطوير لقاحات جديدة، حسب شبكة ABC الأمريكية.