إدارة المصري: لا يوجد شرط لعودة رفعت إلى الزمالك

أعرب محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى ورئيس لجنة التعاقدات عن دهشته الشديدة تجاه ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعى المهتمة بتغطية أخبار النادى والتى أكدت وجود شرط خاص فى تعاقد المصرى مع لاعبه الجديد أحمد رفعت يتيح له العودة لناديه السابق نادى الزمالك فى حالة تألقه مع فريقه الجديد .. نافيا بشدة وجود هذا الشرط فى تعاقد المصرى مع اللاعب الذي انتقل انتقالا نهائياً دون قيد أو شرط بعقد 3 مواسم .

وطالب الخولى من جماهير المصرى بعدم الالتفات إلى مثل تلك الأخبار المغلوطة والغير صحيحه والتى يسعى البعض لترويجها بهدف إثارة البلبلة فى الأوساط الجماهيرية ببورسعيد

وقال نائب المصرى أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية يسعى حالياً وبكل قوة للإستمرار فى تدعيم صفوف الفريق بكل ما يحتاجه من صفقات تضمن للفريق تحقيق طموحات جماهيره .. مشيراً أن الجميع داخل النادى لا يدخر جهدا من أجل الوقوف خلف الجهاز الفنى والفريق لغرض بناء فريق قوى قادر على المنافسه بالدورى القادم .