رئيس الوزراء الياباني يحذر من عودة تفشي كورونا مجددا في ظل انخفاض الطقس

حذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، من بوادر عودة تفشي فيروس كورونا مجددا في اليابان لاسيما مع برودة الطقس.

وقال سوجا -في جلسة للجنة البرلمان الياباني- بعد يوم من تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة في اليابان 1000 حالة لأول مرة منذ 21 أغسطس "علينا أن نراقب الوضع بحذر أكبر من الفترة السابقة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وفي حين أن معظم حالات الإصابة الجديدة ظهرت في المراكز الحضرية مثل طوكيو وأوساكا، كان هناك أيضًا حالات جديدة في أقصى شمال محافظة هوكايدو وكذلك الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد بما في ذلك مياجي وفوكوشيما.

ويقول الخبراء إن زيادة عدد الإصابات قد يكون بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يقضون الوقت في غرف سيئة التهوية في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت محافظة هوكايدو -وهي منطقة سياحية شهيرة- اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويأتي هذا الرقم بعد يوم واحد من زيادة قياسية ليوم واحد بلغت 119 حالة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها هوكايدو عن رقم يومي فوق 100 منذ تفشي الفيروس.

وأعلن حاكم هوكايدو ناوميتشي سوزوكي أنه سيرفع حالة التأهب الوبائي إلى ثالث أعلى مستوى من بين خمسة مستويات محتملة يوم غد السبت.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي إن الحكومة لا تدخر جهدا للحد من تفشي المرض، وتعمل مع المسؤولين المحليين لتعزيز اختبار الفيروسات في المناطق الترفيهية حيث يتواجد العديد من التجمعات.