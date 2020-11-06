الفاتيكان يصدر تقريرا عن الكاردينال السابق المتحرش ماكاريك الثلاثاء المقبل

أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة، أنه سينشر يوم الثلاثاء المقبل، تقريرا طال انتظاره عن الكاردينال السابق ورئيس أساقفة واشنطن ثيودور مكاريك، المتهم بالتحرش الجنسي.



ومن المتوقع أن يركز التقرير، الذي يغطي الفترة من عام 1930 إلى 2017، على "المعرفة المؤسسية وعملية صنع القرار" المتعلقة بماكاريك، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للفاتيكان اليوم الجمعة.



وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأن عادة ماكاريك في النوم مع اللاهوتيين الشباب كانت معروفة على نطاق واسع لعقود من الزمان، ولكن التسلسل الهرمي للفاتيكان غض الطرف عن ذلك.



وتم استبعاد ماكاريك، 90 عامًا، من الخدمة الفعلية، وتجريده من لقب الكاردينال وطرد من الكنيسة بين عامي 2018 و2019 بتهمة الاعتداء الجنسي على البالغين والقاصرين.



وقبل سقوطه، كان ماكاريك واحدا من الشخصيات الأكثر نفوذا في الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة.



وقاد أبرشية واشنطن من عام 2001 إلى عام 2006.