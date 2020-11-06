إيطاليا ترغب في إرسال سفن وطائرات لمساعدة تونس على وقف مهاجري القوارب

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي اليوم الجمعة، إن إيطاليا تود إرسال سفن وطائرات لمساعدة تونس في اعتراض القوارب التي تقل المهاجرين وإعادتهم.



وذكرت لامورجيزي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الفرنسي جيرال دارمانا في روما، إنه سيتم نشر وحدات بحرية وجوية قبالة المياه الإقليمية التونسية لمراقبة تدفقات الهجرة البحرية.



وأضافت: "سننبه السلطات التونسية لتسهيل تعقب قوارب (المهاجرين) التي تغادر من تلك المناطق لتصل إلى الشواطئ الإيطالية".



ويأتي الاقتراح في إطار "خطة تنفيذية" تود إيطاليا تقديمها لتونس بشأن تعزيز التعاون فى مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.



وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا من تونس في الأشهر الأخيرة، لكنهم تعرضوا لمزيد من التدقيق بعد حادث 29 أكتوبر في كنيسة كاثوليكية في نيس.