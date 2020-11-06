الصحة الأردنية: 67 حالة وفاة و5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل67 حالة وفاة و5384 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1136، والإصابات إلى 101248 حالة.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 253 حالة، فيما غادرت 170 حالة المستشفيات بعد شفائها.. موضحا أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1786 حالة، منها 382 حالة على أسرّة العناية المركزة، فضلا عن إجراء 23306 فحوصات مخبريّة؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2003989 فحصاً.



ودعت "الصحة الأردنية" الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".