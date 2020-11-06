محكمة نمساوية تأمر بالتحفظ على 8 مشتبه بهم من مؤيدي منفذ هجوم فيينا الإرهابي

قال متحدث باسم النيابة العامة إن ثمانية رجال احتجزوا في النمسا للاشتباه في أنهم ساعدوا الرجل الذي قتل أربعة وجرح أكثر من 20 آخرين في الهجوم الدموي الذي وقع هذا الأسبوع في فيينا.



وأوضح المتحدث أن ذلك يرجع لوجود خطر يتمثل في أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، كما هو الحال مع المشتبه بهم، يمكنهم الفرار وإخفاء الأدلة وارتكاب جرائم إضافية.



وقال المتحدث فى بيان له " إن هناك شكوكا قوية في أنهم أسهموا في جرائم القتل والتنظيم الإرهابي والاجرامي من خلال دعم القاتل قبل الهجوم".



يُذكر أن أحد أنصار تنظيم داعش قتل يوم الاثنين الماضي أربعة أشخاص في العاصمة النمساوية فيينا وأصاب أكثر من 20 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة، عبر إطلاق النار عليهم، وذلك قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.