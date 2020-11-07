رفع 70 طن مخلفات وقمامة بالأقصر

تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، اليوم، حملات النظافة والتجميل التي قادتها إدارتي النظافة والتجميل والحملة الميكانيكية داخل مركز ومدينة الطود، في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف حملات النظافة والتجميل بجميع قرى ومراكز المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملات رفع 70 طن مخلفات وقمامة صلبة بالطريق الدائري بالمدينة بداية من منطقة نجع أبو عنان حتى منطقة نجع الضمان بقرية العديسات بحري، كما تم القيام بأعمال ترميم وتسوية لعدد من القطاعات بالطريق التي تمت فيها أعمال حفر مشروع الصرف الصحي وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والخدمات بالطريق تمهيدا لرصفه.

في سياق متصل تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تهذيب وتقليم الأشجار والحدائق بطريق القاهرة ـ أسوان بدايةً من حدود المركز شمالا حتى حدود المركز جنوبا مع قرية الشغب، موضحا أن أعمال حملات النظافة بالمدينة والقرى التابعه للمركز، تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي من رفع مايقرب من 1222 طن من المخلفات الصلبة والقمامة ونواتج قص وتهذيب الأشجار والزراعات على مستوى المركز.