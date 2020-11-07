أعلنت وكالة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، اتساع العجز التجاري لكندا مع سائر دول العالم إلى 3.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بزيادة من 3.2 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه في ظل ارتفاع في الصادرات والواردات.

وذكرت وكالة الإحصاء أن القيمة الإجمالية للصادرات ارتفعت في سبتمبر بنسبة 1.5% إلى 45.5 مليار دولار. ومن حيث الحجم ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 1.2%.

وارتفعت الصادرات من منتجات الغابات ومواد البناء والتغليف بنسبة 10.4%.

وساهم ارتفاع الأسعار في تحفيز صادرات خشب البناء بنسبة 23% لتبلغ 1.6 مليار دولار، أعلى مستوى لها في 14 عاما.

كما ارتفعت الصادرات من الطائرات وسائر معدات النقل وقطع غياره بنسبة 13.4%، بينما ارتفعت قيمة الواردات الإجمالية بنسبة 1.5% في سبتمبر إلى 48.8 مليار دولار، وارتفع حجمها بنسبة 0.6%.

وسجلت الواردات من منتجات الطاقة ارتفاعا بنسبة 28.8% مدفوعة بارتفاع الواردات من النفط الخام بنسبة 87.1% لتتجاوز المليار دولار لأول مرة منذ مارس الماضي، إذ اشترت مصافي النفط الكندية مزيدا من النفط الخام من ولاية لويزيانا الأميركية.