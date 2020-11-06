صرف الإسكندرية تناشد المواطنين باتباع 5 إجراءات للتعامل مع موجة الطقس السيء

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استمرار رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل بناء على البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، وبناء على خرائط الطقس الواردة من مركز التنبؤ بفيضان النيل وزارة الموارد المائية والرى التي تشير إلى تعرض السواحل الشمالية والوجه البحري لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء 4/11/2020 وحتى الاثنين 9/11/2020 يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة إلى متوسطة وخفيفه مع العلم أنه يتم تحديث هذه التنبؤات يوميا من خلال الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وأهابت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بالمواطنين اتباع الإجراءات التالية:



- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة حتى نهاية فترة الطقس السيء وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.



- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم/ ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار .



- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.



- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.



- ترشيد استهلاك المياه لتستوعب شبكات الصرف الصحي أكبر كمية من مياه الأمطار.