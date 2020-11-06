 وزير الأوقاف السوداني: نستهدف محاربة خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الأوقاف السوداني: نستهدف محاربة خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب

نصر الدين مفرح
نصر الدين مفرح
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 12:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 12:54 ص

قال وزير الإرشاد والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح إن وزارته تستهدف محاربة خطاب الكراهية والغلو والتطرف والإرهاب وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وإدارة التنوع، إضافة إلى إتباع المنهجية العلمية عبر ورش العمل وبرامج تدريب الأئمة والدعاة بالتركيز على الشباب.
وأكد وزير الأوقاف السوداني - لدى زيارته ولاية الجزيرة (وسط السودان) - أن هناك جهودا تُبذل لتعزيز النسيج الاجتماعي وتأسيس المجتمع الفاضل عبر ضبط الخطاب الدعوي، موجها بضرورة مراقبة أداء الجماعات الدينية.
وأضاف أن وزارته أصدرت جملة من القوانين واللوائح، لتنظيم أداء دور العبادة، وحل جميع لجان المساجد، وتكوين لجان تسيير لحين تكوين لجان جديدة.


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