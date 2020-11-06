رد وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، ‏على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض العقوبات عليه، قائلًا: «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني».



وأضاف باسيل، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الجمعة، «لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان».



وتابع: «اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم».



وأعلنت ‏وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق من اليوم، عن فرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، بسبب دعمه لحزب الله.



ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء «حزب الله» المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر».







لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني.

لا أنقلب على أي لبناني...

ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان.

اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 6, 2020