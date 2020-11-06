روسيا تتجاوز حاجز الـ20 ألفا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، وللمرة الأولى، تسجيل أكثر من عشرين ألف إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ أمس الخميس، وتمثل زيادة الإصابات في بعض المناطق ضغطا قويا على قدرة المستشفيات لرعاية المرضى.

وقال المركز الروسي، الحكومي، للتعامل مع تفشي الفيروس، اليوم، إنه جرى تسجيل 20 ألفا و582 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، أمس الخميس، وحدث ثلثا الإصابات خار ج موسكو. وسجلت روسيا حتى الآن إجمالي مليون و733 ألفا و440 حالة إصابة بكورونا، رابع أعلى حصيلة إصابات في العالم.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أمس الخميس، إن معدلات الإصابات وعلاج المصابين في المستشفيات بالعاصمة واصلت ارتفاعها أوائل الأسبوع الجاري، ومدد أمرا بإبقاء التلاميذ الأكبر سنا في المنازل لأسبوعين آخرين.

ويلقي انتشار المرض في مناطق خارج موسكو وسانت بطرسبرج الضوء على المشاكل التي يعاني منها نظام الرعاية الصحية في روسيا، والذي يفتقر إلى التمويل الكافي، فيما تكافح مناطق مثيرة لمواجهة تدفق المرضى. وتأتي الزيادة في وقت تقاوم السلطات الاتحادية الإقدام على إغلاق واسع النطاق.

ووصل عدد الوفيات جراء كورونا في روسيا إلى أكثر من 45 ألفا منذ أبريل، بحسب بيانات حكومية تغطي فقط الفترة من أبريل إلى أغسطس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.