نفى الفنان أحمد داوود، نبأ إصابته وزوجته الفنانة علا رشدي بفيروس كورونا، منتقدًا وسائل الإعلام التي سارعت بنشر خبر إصابتهما دون التأكد من صحته.

وقال داوود في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الجمعة: "مستغرب جدًا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر إصابتي أنا وعلا بكورونا.. إذا كنا احنا لسه مش متأكدين.. حضرتك عرفت منين؟ عيب على كل اللي نشر الخبر من غير ما يتأكد".

وتداولت وسائل إعلام أن الفنانة علا رشدي اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من المشاركة بفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، لكنها حرصت على عدم الإعلان والتكتم على الخبر، وتخضع لفترة العزل المنزلي كي تتلقى العلاج.