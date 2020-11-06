وزير الصحة الكويتي: شفاء 699 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 121 ألفا و263 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 699 حالة من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 121 ألفا و263 حالة.



وقال وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ699 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



كان وزير الصحة الكويتي أعلن أمس شفاء 822 حالة من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 120 ألفا و564 حالة.