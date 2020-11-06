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إيران: الولايات المتحدة تحاول منع تغيير النظام العالمي

محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
كاراكاس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 2:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 2:34 ص

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لفنزويلا يوم الخميس إن الولايات المتحدة حاولت منع "تغيير النظام العالمي" باستخدام القوة العسكرية.

وذكرت قناة "في تي في" التلفزيونية الحكومية أن ظريف اتهم واشنطن خلال مؤتمر في كاراكاس باستخدام "الإرهاب" ضد إيران وفنزويلا وكوبا والصين وروسيا وسورية.

وقال الوزير "إن حكومة الولايات المتحدة والعالم الصناعي خائفان من ظهور قوى جديدة وبالتالي يلجأون إلى الإرهاب".

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا إن إيران "دعمت فنزويلا في اللحظات الصعبة" التي تسببت بها العقوبات الأمريكية.

وتتعرض فنزويلا لانتقادات من قبل عشرات الدول الغربية ودول أمريكا اللاتينية، التي لا تعترف بالرئيس نيكولاس مادورو، وتعتبر زعيم المعارضة خوان جوايدو الرئيس الشرعي للبلاد.


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