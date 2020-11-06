فرانس برس: ترامب وماكرون ماركتان في محل أحذية فلسطيني

يبيع محمد أنواع مميزة من الأحذية المصنوعة يدويا وليست الصناعة المتقنة فقط ما يميزها بل كونها تحمل اسمى رئيسين لإحدي أكبر الدول حول العالم بينما يقول بائع الأحذية المقيم بالضفة الغربية المحتلة إنه يرغب بإهانة الرجلين اللذان وجها الإهانات لشعبه أولهما باعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل وثانيهما بإساءته للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقول عماد لفرانس برس إن الحذاء هو ما يلمس الأرض دوما ويحمل ما فيها من أتربة وأوساخ لذلك اتخذ تلك الخطوة كأفضل رد على إهانات الرئيسين.
ويبيع عماد الحذاء الخاص بترامب منذ أشهر بقيمة 50 دولار أمريكى إذ يقول إن الحذاء مصنع من الجلد الغالى الذى هو أغلي من قيمة ترامب.
ويضيف عماد أنه صمم ماركة جديدة باعها فى متجره خلال الأسبوع الماضى باسم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى يقول عنه إنليست ثم مبرر لإسائته للرسول الذى توفى منذ 1500 إلا أن يكون متعمدا إهانة الشعب المسلم كما فعل ترامب من قبله.
وتميز مدخل المحل لافتتين تمنعان دخول المواطنين الأمريكيين والفرنسيين إلا بتقديم أى منهم إعتذار عن تصرفات رؤساء دولهم.
ويقول عماد إنه يرجو أن يزيل اللافتة الخاصة بالأمريكيين قريبا مع توقعاته أن يقوم المرشح الرئاسى جو بايدون لدي فوزه التوقع بالإنتخبات الرئاسية بإصلا القرارات التى اتخذها ترامب حيال القدس والتى يقول عنها عماد أنها حطمت آمال الفلسطينيين بالحصول علي دولةمستقلة.
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