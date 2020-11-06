أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، عن عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي أقيمت منذ أيام، خاصة بعد إصابة عدد كبير من النجوم فور عودتهم من الجونة.

وكتبت يسرا قائلة: "‏أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية.. بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي قد أسدل الستار عنه منذ أيام قليلة، وأعلن بعده عدد كبير من المشاركين في المهرجان إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وبدأ كل النجوم للخضوع لاختبار pcr للاطمئنان على صحته، وصحته أصدقائه وأسرته.