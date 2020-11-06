رومانيا تسجل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 10 آلاف و260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل 123 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته صحيفة "رومانيا جورنال" المحلية - أن هناك أكثر من ألف مريض بكورونا دخلوا إلى وحدات العناية المركزة بعد تدهور حالتهم الصحية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين بالمرض في البلاد منذ بداية ظهوره إلى 287 ألفا و62 حالة، بينهم 195 ألفا و971 مريضاً تماثلوا للشفاء، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 7 آلاف 663 حالة.