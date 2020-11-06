وكالة الخدمة السرية الأمريكية ترسل مزيدا من عملائها إلى مكان تواجد بايدن تحسبا لفوزه

أرسلت وكالة الخدمة السرية التابعة لوزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة المزيد من عملائها إلى مدينة /ويلمينجتون/ بولاية /ديلاوير/ تحسبًا لفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث يتواجد هناك.



وقال مسئول بارز في إنفاذ القانون بالولايات المتحدة ، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أذيعت اليوم الجمعة، "إن الأمر كان متوقعًا، بل قد تأخر بالفعل قليلًا وأنه لا يبعث أي مخاوف محددة".



وأوضح المسئول أن التعزيز الأمني يحدث عادة ليلة الانتخابات لكن وكالة الخدمة السرية قد أجرته بطريقة وصفها بـ "الحذرة" لعدم رغبة الوكالة أن يتم النظر إليها على أنها تتخذ قرار بشأن الانتخابات.



أما متحدث باسم وكالة الخدمة السرية قد رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الأمر، قائلًا لشبكة "سي إن إن" "لأسباب أمنية تشغيلية، فليس بإمكان وكالة الخدمة السرية خصيصًا أو علنًا مناقشة الشروط، أوالوسائل، أوالأساليب أوالمصادر التي نستخدمها لتنفيذ مهمتنا المعنية بالحماية".



وصوت الأمريكيون يوم الثلاثاء الماضي في انتخابات الرئاسة عام 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا، بينما حصل بايدن على 253 حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.